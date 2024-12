Nerdpool.it - Keanu Reeves parla apertamente del suo ritorno in John Wick 5

ha una motivazione molto pratica per non partecipare più al franchise di. L’attore ha compiuto 60 anni quest’anno e, stando alle sue ultime parole, sembra non resistere più al carico fisico che le scene d’azione richiedono. In una nuova intervista rilasciata a CBS This Morning,ha dichiarato che gli piacerebbe interpretare di nuovo, ma le sue ginocchia lo frenano.“Non si può mai dire mai, ma le mie ginocchia in questo momento mi dicono: ‘Non puoi fare un altro‘. Quindi, il mio cuore lo vuole, ma non so se le mie ginocchia possono farlo”, ha detto. Era presente al talk show con Jeff Fowler, regista di Sonic the Hedgehog 3, per promuovere l’anteprima del film che si terrà venerdì prossimo. Fowler ha scherzato sul fatto che le ginocchia dinon hanno scuse per non partecipare ai prossimi film di Sonic, dal momento che per il lavoro di doppiatore deve interpretare solo Shadow the Hedgehog.