Incidente di Alessandro Cecchi Condannata la conducente dell’auto Corte d’Appello ribalta la sentenza

Quello schianto fu dovuto alla. Laha decisamente riformato ladi primo grado per l’che vide coinvolto tragicamente, il centauro di 27 anni che perse la vita nell’impatto con la vettura lungo la via Nicola Pisano. C.B., la donna che era alla guida della Toyota Yaris, è stataper omicidio stradale a 6 mesi di reclusione (pena sospesa) e non menzione della condanna: adesso ci saranno da attendere le motivazioni ascritte all’imputata per comprendere la posizione del giudice. In primo grado infatti la donna – tutelata dagli avvocati Gionata Bonuccelli e Marco Taddei – era stata assolta con formula piena dal gupTrinci. Ma il pm è ricorso in appello e così si è aperta una ulteriore e complessa fase di giudizio: ladi Firenze ha richiesto un supplemento d’indagine sia peritale che testimoniale per accertare l’esatta dinamica del sinistro e laè stata elaborata dopo oltre un’ora e mezzo di camera di consiglio.