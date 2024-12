Ilgiorno.it - Il Consiglio comunale cambia. Criticati tempi e modalità. Rissa annunciata in aula

Stretta sulle mozioni, l’istituto delaperto cancellato, modifiche alledi discussione indelle interrogazioni, la Giunta presenta statuto e nuovo regolamento del, la minoranza unita insorge: "Un documento che comprime i nostri diritti e offende i cittadini che rappresentiamo". Scintille annunciate per la seduta consiliare nel corso della quale, il giorno 20, il documento verrà messo al voto. I consiglieri di Cammino Comune, La Svolta e Si può presenteranno una slavina di richieste di emendamento. Il caso è esploso nei giorni scorsi. Le avvisaglie di tempesta già c’erano. "Da mesi - così in una nota congiunta le tre liste di opposizione - abbiamo sollecitato la maggioranza affinché fosse intrapreso un lavoro serio e condiviso per aggiornare i due documenti, attraverso la commissione garanzie statutarie.