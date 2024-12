Dilei.it - Guillermo Mariotto torna a Ballando con le Stelle “con il cartellino giallo”: cosa significa e cosa succede ora

resta acon le. Dopo una lunga attesa, durata oltre due settimane, Milly Carlucci ha sciolto le riserve sul futuro dello stilista venezuelano nel dancing show di Rai1, dove è giurato fin dalla prima edizione del 2005. Il creativo ha chiesto scusa in diretta alla padrona di casa e a tutto il pubblico con gli occhi lucidi: sta attraversando un periodo di grande fragilità ma, ora che ha capito i suoi errori, è intenzionato a non sbagliare più.resta acon leDurante la semifinale dicon leMilly Carlucci ha affrontato il caso, di cui si è tanto parlato per ben due settimane, ovvero da quando il sudamericano ha lasciato lo studio della trasmissione senza avvisare nessuno nel bel mezzo di una puntata.