Finlandia dentro gli allevamenti di animali da pelliccia | il video shock

Le organizzazioni Oikeutta Elaimille e Humane Society International mostrano che cosa accade in tredidanellaoccidentale. Le immagini, realizzate durante “un’indagine sotto copertura”, fanno vedere le condizioni in cui vivono diverse specie tra cui volpi rosse e volpi artiche. Glisono costretti in gabbie di piccola dimensione e presentano ferite in diverse zone del corpo. Il FIFUR, un gruppo finlandese di allevatori, ha criticato ie ha affermato che gli addetti “curano i loronon appena si accorgono di eventuali problemi di salute”. Secondo i dati più recenti – riportati da Associated Press – si stima che nell’Unione europea siano attivi circa milledidacon 7,7 milioni di capi realizzati. Si ritiene, inoltre, che a partire dal 2023, Polonia, Grecia esaranno i principali produttori.