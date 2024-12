Nerdpool.it - Den of Wolves mostra il suo gameplay

Dopo il suo annuncio, avvenuto lo scorso anno ai The Game Awards, Den ofè tornato a far parlare di sé grazie a un nuovo trailerto durante l’edizione 2024 degli oscar del videogioco. 10 Chambers, lo sviluppatore svedese responsabile di Den of, hato quindi un nuovo video interamente dedicato aldi Den of, shooter adrenalinico creato da Ulf Andeon, già creatore di Payday e Payday 2.Alla fine del trailer, una data di uscita è svelata – o almeno parte di una data.Cos’è Den ofDen ofè un first-person shooter cooperativo fino a 4 giocatori che evolve il genere degli heist game combinando il tradizionaledi infiltrazione con un elemento unico di hacking neurale.Il gioco si svolge a Midway City, una zona franca aziendale istituita nel 2035 grazie al Progetto HOPLON.