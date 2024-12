Lapresse.it - Colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump su Gaza e Siria

Il primo ministro israeliano Benjaminha avuto uncon il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald. Lo riporta il quotidiano “The Times of Israel”, spiegando cheavrebbero discusso di un possibile accordo sugli ostaggi, della guerra contro Hamas ae della situazione inha dichiarato di aver parlato ieri condella “necessità di completare la vittoria di Israele” e degli sforzi per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas. Lo riporta Haaretz.: “Conconversazione amichevole e importante”La conversazione con Donaldè stata “molto amichevole, molto calorosa e molto importante“. Lo ha affermato in un video il primo ministro israeliano, Benjamin