Laprimapagina.it - Cinquantenne di Vibonati ucciso per errore durante un incidente di caccia a Santa Marina

Leggi su Laprimapagina.it

Tragedia nel Salernitano dove undiè avvenuto in località diBarbara a. Un uomo di 58 anni, originario dima residente da anni al Nord, è morto dopo essere stato colpito accidentalmente da un colpo di fucile esploso da un altrotore, un uomo di 44 anni di.L’è avvenuto sabato attorno alle 15,una battuta diai tordi. In base alle prime ricostruzioni dei Carabinieri, il colpo sarebbe partito accidentalmente dall’arma deltore più giovane, che ha visto un movimento dietro un cespuglio e ha pensato che si trattasse di un cinghiale. Benché l’obiettivo deitori fossero i tordi, l’uomo ha fatto fuoco.Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per il ferito non c’è stato nulla da fare.