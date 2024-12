Lanazione.it - Bonus e ore per i colleghi in difficoltà. Il welfare virtuoso si fa a Cascina

Leggi su Lanazione.it

Ci hanno lavorato quasi un anno e mezzo. Poi, la firma: un accordo integrativo che punta "a migliorare le condizioni dei dipendenti". Come? Sicurezza, formazione, ma anchebebè e matrimonio con centinaia di euro per ognuno di questi eventi e un monte ore da regalare aicon bambini piccoli o in. L’azienda, la Ceccotti Collezioni, che si occupa di design d’eccellenza Made in Italy e che fa parte del gruppo americano Poltrona Frau, ha una sede a(Pisa), proprio nella città del mobile, dal 2018. L’accordo integrativo rispetto al contratto collettivo è stato siglato con la Filca Cisl Pisa, rappresentata dal responsabile Nando Paragliola. Grazie al confronto e alla collaborazione delle Rsu, della Filca Cisl Toscana con Ulrica Bindi e Andrea Cardini, è stata raggiunta "un’intesa che unisce obiettivi aziendali e benessere dei dipendenti, creando un modellodi dialogo e innovazione".