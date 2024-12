Tpi.it - Ballando con le stelle, il ritorno di Mariotto: “C’è tanto stress nella mia vita, chiedo scusa”

Guillermoè tornato acon le. Nel corso della puntata di ieri, intorno alle ore 22,55 (dopo oltre 2 ore di messa in onda) il giudice che lo scorso 30 novembre aveva abbandonato lo studio senza dare spiegazioni (lasciando senza parole i colleghi giurati e Milly Carlucci) è tornato sulla pista da ballo di Rai 1.“C’è un peso, vedete un vuotogiuria – le parole con cui Milly ha aperto il “caso” -. C’è stato un gran polverone, un gran parlare, ognuno ha detto la sua. Qualunque fosse la giustificazione di lasciare lo studio, non è stato un atto trascurabile”, spiega la conduttrice “è un atto grave. Un programma non può essere abbandonato così, per un ghiribizzo. Abbiamo parlato con Guillermo e con la Rai, abbiamo valutato con lui, in primis. la situazione. E quello che noi abbiamo capito è che lui è in un momento di sua particolare difficoltà”.