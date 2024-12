Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2024: tutti in finale tranne Paolantoni

Nientedicon leper Francesco. Al termine della semidello show del sabato sera di Rai 1, dopo essere stato ripescato nella scorsa puntata, il comico è uscito sconfitto dallo spareggio affrontato con Tommaso Marini e Luca Barbareschi. Quest’ultimo, eliminato come, è stato però graziato da Simone Di Pasquale con la wild card ed è agli effetti un finalista della diciannovesima edizione. Ecco il resoconto della lunga serata.. con i parentiPrima di dare il via alla gara vera e propria c’è tempo per una prova a sorpresa con il coinvolgimento dei parenti dei concorrenti. Questi ultimi, ignari, credono di partecipare ad un’interrogazione last minute su un ballo scelto dalla produzione. Dopo i primi secondi con Pernice, Bianca Guaccero può ballare con la madre Rosa, che spera di avere come futuro genero l’insegnante.