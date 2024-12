Ilrestodelcarlino.it - Babbi Natale in vespa e regali dei negozianti

Con ‘Oh oh oh Crazy Santa’s’, evento in programma sabato 21 dicembre dalle 16 alle 18, il centro storico si animerà concreativi e caramelle. Inoltre, chiunque effettuerà acquisti nei negozi del centro aderenti all’iniziativa con una spesa minima di 20 euro, potrà partecipare all’estrazione di un grande pacco regalo natalizio con i doni offerti dai commercianti in programma per lunedì 23 dicembre, alle ore 18 alCaffè, prima del concerto gospel del coro Voices of Joy. L’iniziativa è promossa da amministrazione comunale, commercianti del centro storico e associazioni di categoria. Iindistribuiranno caramelle e sorrisi. “Questa bella proposta – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – si inserisce a pieno titolo nella programmazione natalizia definita dall’Amministrazione comunale".