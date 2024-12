Ilrestodelcarlino.it - "Arriva Prata,. Macerata giochi come sa fare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Dobbiamo esprimerci cosìabbiamo fatto negli ultimi due mesi quando abbiamo giocato in casa". È l’indicazione di Italo Vullo, direttore generale del BancaFisiomed, sulla sfida delle 18 di oggi quando nel capoluogo sarà ospite la Tinetdi Pordenone, leader a quota 25 dell’A2 di volley maschile mentre i padroni di casa sono penultimi con 10 punti. "In casa – aggiunge – abbiamo fatto bene contro formazioni costruite per vincereAcicastello e Siena, contro Brescia abbiamo perso al tie break. Ciò vuol dire che la squadra ha le capacità e qualità per giocarsela con tutti". In trasferta i maceratesi hanno raccolto solo un punto. Stasera la squadra di coach Castellano è attesa da una prova difficile. "Ma tutte le gare sono complicate. Noi – ribadisce Vullo – dobbiamo giocaresappiamo, senza avere cali di rendimento, portandoci dietro l’errore.