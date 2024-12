Secoloditalia.it - A Ballando la “tarantella” di Milly su Mariotto regala ascolti record. FdI: epilogo grottesco

I telespettatori hanno dovuto aspettare la notte inoltrata, a metà trasmissione, per conoscere la sorte di Guillermo, il giudice dicon le stelle finito nella bufera per avere lasciato la trasmissione del 30 novembre, ma soprattutto per le immagini in cui si vede toccare le parti intime di un ballerino. Video che aveva suscitato anche le proteste di molti telespettatori che avevano sottolineato i due pesi e le due misure, ricordando l’analogo incidente occorso a Memo Remigi e cacciato su due piedi dalla trasmissione Rai di Serena Bortone, per un contatto non troppo dissimile con la cantante Jessica Morlacchi. Sabato sera la sedia di giurato didiè rimasta vuota per tutta la prima parte della serata, con la conduttriceCarlucci intenta a mantenere alta la soglia di attenzione del pubblico fino all’annuncio ufficiale.