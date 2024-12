Calciomercato.it - 125 anni di Milan: van Basten e Inzaghi acclamati, Ibra fischiato

La serata della festa rossonera, con le Legends presenti, ma a far rumore sono gli assenti: ecco cosa sta succedendo a San SiroNon solo-Genoa. A San Siro è la notte della festa rossonera per i 125. La serata ha avuto inizio alle ore 19.45, con la speciale cerimonia di premiazione delle Leggende del Diavolo, entrate a far parte della Hall of Fame del. Marco van, Filippoe Andriy Shevchenko si uniranno così al Vice Presidente Onorario Franco Baresi nella sezione dedicata ai calciatori che hanno contribuito in maniera più significativa alla storia rossonera.125di: van(LaPresse) – Calciomercato.itDopo il riscaldamento della squadra di Paulo Fonseca, che a breve affronterà gli uomini di Vieira, con lo speciale kit che richiama la storia del Diavolo, la cerimonia ufficiale per il 125°versario, proseguirà sul prato di San Siro dove sfileranno le Legends rossonere presenti.