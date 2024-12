Lanazione.it - VisMederi inaugura nuovi laboratori Biotech a Colle Val d'Elsa: un segnale positivo per l'economia locale

In tempi di crisi per il mondo del lavoro senesi, conforta cogliere segnali di fiducia come quelli lanciati da, che hato ieri lo stabilimentoResearch aVal d’, nell’immobile che ospitava la tipografia Alsaba. L’incontro pubblico nel grande magazzino al piano terra, prima del tour neissimi, è stato introdotto dal fondatore e proprietario Emanuele Montomoli. I sindaci die Monteriggioni, Piero Pii e Andrea Frosini, il vicesindaco di Siena Michele Capitani, la presidente della Provincia Agnese Carletti, e l’assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras hanno portato non solo i saluti, ma l’auspicio che si possa sviluppare sull’asse-Monteriggioni-Siena un’alleanza che guardi alle infrastrutture per sostenere lo sviluppo delle aziende del territorio.