Thesocialpost.it - Venezia, scontro in laguna tra un lancione e un vaporetto: ci sono feriti

Leggi su Thesocialpost.it

Incidente in. Ungranturismo privato ha urtato undella linea pubblica Actv. Loè avvenuto vicino all’imbarcadero di Sant’Elena, nel sestiere di Castello.Leggi anche: Orrore a Massa-Carrara: trovato il corpo di un uomo in un edificio abbandonatoAlcuni passeggeri hanno riportato ferite leggere. Una donna, caduta a terra per il violento impatto, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni restano sotto osservazione, ma non destano particolari preoccupazioni.Le prime ricostruzioniSecondo le prime informazioni, ilavrebbe colpito ildurante una manovra. La dinamica è ancora oggetto di indagine, con le autorità impegnate a chiarire le responsabilità.L’incidente ha creato disagi al traffico in, un luogo di grande fascino ma spesso teatro di situazioni complicate.