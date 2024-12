Ilrestodelcarlino.it - Tenta furto in pizzeria, arrestato. Altro colpo nel centro di Correggio

Non si fermano i furti in esercizi commerciali, con i ladri che puntano al fondo cassa. A Bagnolo un similesi è concluso con l’arresto del presunto autore, mentre nella vicinailè andato a segno, pur se con un bottino misero e danni evidenti. Dopo aver sfondato la porta di servizio di unadi Bagnolo, usando una mazza in metallo, l’altra notte un uomo si è introdotto nel locale. Una scena che è stata interamente seguita a distanza dal titolare, attraverso il telefonino collegato con le telecamere. Immediato l’allarme ai carabinieri della locale caserma, i quali sono riusciti a rintracciare il sospetto nei pressi del locale, ancora in possesso di un coltello lungo sedici centimetri, recuperando pure il cassetto del registratore di cassa, subito abbandonato in quanto vuoto.