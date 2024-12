Sonic 2 | dal cast al sequel tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

2: dalallesulNel 2020– Il, dopo un’iniziale fase di problemi legati all’aspetto del protagonista, si è affermato come un grandissimo successo di critica e pubblico, incassando ben 306,8 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo così il primato per il miglior debutto cinematografico per untratto da un videogioco. Due anni dopo, dunque, è arrivato al cinema il suo2 – Il(qui la recensione), anch’esso diretto da Jeff Fowler e chiamato a portare avanti le avventure del celebre riccio blu, introducendo però naturalmente anche divere novità.Ed è così che, basandosi sui videogiochi della seriethe Hedgehog, sono stati portati neldiversi nuovi personaggi, alcuni molto attesi dai fan, espandendo così il racconto verso nuovi orizzonti.