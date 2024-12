Ilnapolista.it - Simeone e suo figlio Giuliano: «È un calciatore come gli altri, sono suo padre non stupido»

In un’intervista concessa a Maxi Rodriguez su Telemundo, Diegoha parlato della particolare gestione di suo, attualein forza al suo Atletico Madrid che sta facendo sempre benissimo quando chiamato in causa in prima squadra.: «Quando entro al centro sportivo non guardo»Di seguito quanto dichiarato,riportato da Marca, dal tecnico:«Ho sempre detto che non avrei mai immaginato di allenare un, ma chiaramente l’ho detto pensando che una cosa è andare a comprare tuoe portarlo (sarebbe stato il caso di Giovanni ndr), e un’altra cosa è aver portatoquando aveva 16 anni, quando ha iniziato a giocare nell’Accademia dell’Atlético Madrid. Vederlo crescere, vedere che in Segunda División avesse fatto una stagione molto buona.