Napolipiu.com - Salvione: “Ecco perchè Conte era arrabbiato. Ho una notizia su Raspadori”

Leggi su Napolipiu.com

: “era. Ho unasu”">Il coordinatore del Corriere dello Sport svela i retroscena sul mercato del Napoli e analizza il momento delicato degli azzurri.Pasquale, coordinatore del Corriere dello Sport online, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio nel programma “1 Football Club” per analizzare il momento del Napoli e le dichiarazioni di Antonio.Sul carattere dell’allenatore pugliese,non ha dubbi: “è allergico alle sconfitte, non riesce proprio ad accettarle. È una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto. Accumula rabbia dentro di sé e finché non si riscatta, sta male. La sua carriera parla chiaro: ci sono stati periodi in cui non perdeva nemmeno una partita. Non credo che le sue reazioni siano legate alle critiche esterne, è proprio la sua incapacità di digerire due sconfitte consecutive”.