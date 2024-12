Rifiuti | Cnel il Sud ne produce meno ma paga di più i servizi

Leggi su Ildenaro.it

Ilcostituisce uno dei principali settori di azione delle amministrazioni comunali con– evidenzia ilnella Relazione suipubblici – che comportano una spesa media di 386 euro per tonnellata, con punte minime per la Lombardia (290 euro) e massime per la Liguria e il Lazio (507 euro). La spesa media nelle Regioni del Sud è il 37% più alta di quella delle Regioni del Nord-Ovest e il 50% in più di quelle del Nord-Est. La spesa media nel Mezzogiorno sopravanza, pur se di poco, anche quella nel Centro. E questo anche se nel Sud si producono: in Basilicata si hanno 357 Kg per abitante, in Molise 383 Kg, le altre Regioni del Sud non raggiungono i 500 Kg. In testa c’è invece l’Emilia-Romagna (641 Kg), seguita dalla Toscana (600 Kg) e dalla Liguria (545 Kg).