Randy Moss, leggenda della NFL, annuncia la sua battaglia contro il cancro

L’ex stellaNFL e membroFootball Hall of Fame,, ha rivelato di essere in lottail. In un video pubblicato venerdì sera su Instagram, il 47enne ha condiviso la sua esperienza, apparendo con un bastone per il sostegno.La diagnosi e gli interventi mediciha spiegato che i medici hanno scoperto un tumore nel suo dotto biliare. Nel giorno del Ringraziamento è stato sottoposto a un intervento per l’inserimento di uno stent nel fegato e, successivamente, ha subito una complessa operazione chirurgica, nota come procedura di Whipple. Questo intervento di sei ore ha comportato la rimozioneparte superiore del pancreas, di una porzione dell’intestino tenue,cistifellea e del dotto biliare.L’ex wide receiver dovrà ora affrontare un trattamento di chemioterapia e radioterapia.