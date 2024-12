Sport.periodicodaily.com - Quindicesima giornata Basket Eurolega 2024/25: Milano sbanca Barcellona

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Nella/25 l’Olimpiacoglie la sesta vittoria consecutiva stendendo in trasferta ilper 94-81. Costretta ad inseguire per tutto il primo tempo, la squadra di Messina viene fuori alla distanza scappando nel terzo quarto grazie ad un super LeDay autore di 33 punti. Adesso la corsa ai play-off si fa molto interessante./25:-OLIMPIA81-94Sei su sei perche passa anche a. Nel primo quarto i catalani provano la fuga con Satoransky e le triple di Anderson. Gli ospiti, in svantaggio di otto punti alla prima pausa breve, portanoa meno 3 all’intervallo lungo. Al rientro in campo, i meneghini costruiscono la loro vittoria con ben 36 punti realizzati, di cui 33 solo da LeDay.