Ilrestodelcarlino.it - Presepe storico artistico in piazza del Popolo a Ravenna: un'esposizione natalizia imperdibile

Tra gli appuntamenti tradizionali più attesi del periodo natalizio, la centralissimadeldipresenta ai cittadini e ai turisti ildella Cassa di, inpresso il Private Banking, ex Bubani, sotto i portici, nelle eleganti vetrine dell’edificio in stile liberty. Il, oltre al suo significato religioso, ha anche uno straordinario valore, con sculture interamente realizzate a mano dagli artisti che ne hanno curato nel dettaglio anche i particolari, come l’espressione del viso, con finimenti in argento, tessuti che hanno oltre cento anni di vita ed una serie di opere che sorprendono per la loro forza espressiva e veridicità, dal pane appena sfornato dell’osteria al paiolo delle castagne. Il, proveniente dalla collezione dell’antica Bottega di restauro d’Arte Presepiale ‘Cantone & Costabile’ di Napoli, è costituto da pezzi unici, vere opere d’arte in miniatura che ancora oggi rappresentano l’immutato stupore e la forza espressiva della Natività: ilè di proprietà della Cassa die resterà esposto anche oltre il periodo delle festività natalizie, grazie all’allestimento di Lino Venturi, alla direzione di Giorgio Sarti, vice presidente della Cassa di, e al coordinamento di Roberto Vicari, responsabile del Private Banking della Cassa, e di Monica Berti.