Ilrestodelcarlino.it - Premio Osvaldo Licini: Luca Bertolo vince con 'Ma sedendo e mirando. L'intruso'

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Sala De Carolis-Ferri di Palazzo Arengo ha ospitato la quarta edizione delby Fainplas abbinata alla mostra personale del vincitore di questa edizione, l’artista. Una iniziativa dell’Associazione Arte Contemporanea Picena assieme all’azienda Fainplast e al Comune di Ascoli presentata dal sindaco Marco Fioravanti, dall’assessore Donatella Ferretti, da Roberta Faraotti della Fainplast e dal professor Stefano Papetti direttore dei Musei Civici. Il titolo della mostra ’Ma. L’’, invita a fermarsi, osservare e riflettere. Il tema dell’, centrale nell’esposizione, non è immediatamente visibile ma si manifesta come elemento estraneo o inatteso che si inserisce nelle opere e nella percezione dello spettatore. L’espressione ’’, tratta dalla poesia L’infinito di Leopardi, diventa una chiave interpretativa per le opere di