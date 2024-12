Ilnapolista.it - Postecoglou come Conte: «Al Tottenham troppi alibi per i giocatori»

Leggi su Ilnapolista.it

Adesso anche Angecrede alle parole di. Alè la mentalità che deve cambiare. Si possono cambiare, allenatori, staff, ma se la cultura della vittoria nulla può cambiare. E ieri in conferenza stampalo ha fatto capire usando altre parole ma il significato era uguale. Il Telegraph riporta proprio le parole del tecnico delche ha attaccato i suoi“insistendo sul fatto che non tollererà «ego feriti» e «scuse», e avvertendo che coloro che non condividono la sua filosofia possono lasciare il club“.: «Non andrò in giro a preoccuparmi degli ego feriti»Il principale bersaglio diè di Timo Werner ma il tedesco “è solo uno dei tantisenior del club a cuie il suo staff chiedono di più“.