Pioggia di missili sull’Ucraina Danni alla rete elettrica milioni senza luce

"È uno dei più grandi attacchi contro il nostro settore energetico". L’Ucraina accusa le truppe del Cremlino di essere tornate a prendere di mira la, denunciando gravissimialle infrastrutture energetiche e nuovi blackout di emergenza con il termometro ormai già sotto lo zero. Kiev parla di quasi 200 droni e 94sparati l’altra notte contro varie regioni del Paese, compresi i razzi ipersonici Kinzhal e uno nordcoreano: unadi ordigni come quelle che già negli scorsi inverni hanno lasciatodi civili ucraini al gelo,acqua nelle case. E che per l’Onu presentano "ragionevoli motivi" per parlare di "violazioni dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario". La versione della Russia di Putin è che il bombardamento sia una risposta all’uso di armi americane a lungo raggio.