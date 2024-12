Thesocialpost.it - Palermo, in auto contro una cisterna: morti sul colpo Ruben Ciaccio e Samuele Cusimano

Incidente mortale sulla statale 121-Agrigento, nei pressi dello svincolo di Bolognetta. Un’con cinque giovani si è scontrata con una, causando la morte di due ragazzi e il ferimento di tre, di cui uno in condizioni gravissime.Secondo una prima ricostruzione, l’dei giovani avrebbe invaso la corsia opposta, impattandoil tir. Nell’impatto sonoil conducenteSalvatoredi 25 anni edi 21 anni. Sono tutti di Villafrati ().L’incidente è avvenuto all’alba di oggi, sabato 14 dicembre. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e sanitari del 118 per gestire l’emergenza e avviare le indagini.L'articolo, inunasulproviene da The Social Post.