Nuoto, Leonardo Deplano manca l'accesso alla finale mondiale dei 50 sl in vasca corta. Crooks fa la storia

Semifinali spaziali nei 50 stile libero dei Mondiali 2024 diin. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) uno vero e proprio spettacolo, con la piscina diventata bianca. Ritmo vorticoso eche si è fatta. Sì, perchè quanto realizzato dal rappresentante delle Isole Cayman, Jordan, ha questi connotati.Lo aveva già fatto capire nel corso delle batterie che le mire erano alte e il 20.08 (record del mondo) al mattino era stato un gustoso antipasto. Nel penultimo atto, infatti, il classe 2002 ha spinto con una potenza devastante e uscendo con la velocità di un siluro dsubacquea è diventato il primo uomo sulla terra a coprire nellada 25 metri un 50 sl in 19?, per la precisione 19.90. Davvero, fenomenale.E così sono andati un po’ in secondo piano gli ottimi crono dell’americano Jack Alexy (20.