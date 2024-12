Oasport.it - Nuoto, Benedetta Pilato si riscatta ed avanza in scioltezza nei 50 rana. Dentro anche Della Corte

andava a caccia di un riscatto dopo quanto accaduto nelle batterie dei 100donne in questi Mondiali 2024 diin vasca corta a Budapest (Ungheria). La clamorosa eliminazione nelle heat del mattino del day-2 è stata un fulmine a ciel sereno e la pugliese si è ripresentata quest’oggi per avere delle risposte da se stessa nei 50 dello stile citato.Ne ha avute Benny che, nuotando con il suo classico ritmo incessante, si è andata a prendere la vittoriapropria heat in 29.38, realizzando il quarto crono dell’overall, il medesimoprimatista del mondo e campionessa in carica, Ruta Meilutyte. Si spera che, in vista delle semifinali,sappia crescere ulteriormente di livello.Pronostici rispettati su chi sia la grande favorita per la vittoria, ovvero la cinese Tang Qianting.