Morterone, attenti al lupo: un branco si aggira tra le case del paese più piccolo d'Italia

(Lecco), 14 dicembre 2024 –al, ilpiùd'. Nel minuscolo borgo di 33 abitanti è stato avvistato undi 7 lupi. I lupi sono stati anche filmati, di notte, con un telecamera agli infrarossi, mentre sino in avanscoperta vicino alletra i boschi del paesino abbarbicato a mille metri di quota sulle pendici del Resegone. Non si tratta del primo avvistamento di lupi in provincia di Lecco, ma è il primo tanto vicino alle abitazioni, sebbene probabilmente vuote, almeno quando è stato girato il video. Si sono registrati anche diversi episodi di predazione, pecore soprattutto e pure un paio di cervi e qualche capra, ma non si sono mai verificati incontri ravvicinati con essere umani. A lanciare l'allarme è Giacomo Zamperini, consigliere regionale lecchese di Fratelli d', presidente della Commissione speciale Montagna e coordinatore del Gruppo di lavoro sui grandi carnivori al Pirellone.