Meloni | impegno per tregua in Libano

19.10 A palazzo Chigi, con il primo ministro libanese Najib Mikati "è stata discussa anche la situazione in Siria"."ha sottolineato la necessità di preservarne unità e integrità territoriale e l'importanza di assicurare inclusività e protezione delle minoranze" Ha condiviso "l'urgenza di creare le condizioni per un ritorno dei rifugiati che sia volontario, sicuro, dignitoso e sostenibile".E "ha confermato l'per sostenere la tenuta del cessate il fuoco in". Poi,Mikati ad Atreju: "La presenza Unifil è davvero cruciale"