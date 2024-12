Maxi squalifiche per 44 anni al Montignoso | presunto illecito sportivo

Leggi su Corrieretoscano.it

per 44alper 44al, società di calcio in provincia di Massa-Carrara.con deferimento a presidente, dirigenti, allenatore e calciatori minori. L’accusa è disecondo la Procura federale Figc, presidente Carmine Compagnini, che ha inflitto lecon deferimento, si legge nel comunicato ufficiale Lnd Toscana, ai dirigenti: Vitacca Mariano e Ambrosini Luca inibizione per4 (quattro) e mesi 6 (sei);all’allenatore Moni Enrico squalifica per4 (quattro) e mesi 6 (sei).Come si legge nel comunicato ufficiale, viene contestata anche la violazione dell’art. 30, commi 1 e 6, del C.G.S., mentre la società è chiamata a rispondere per responsabilità diretta ed oggettiva in applicazione del disposto dell’art.