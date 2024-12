Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Cervinia 2024 in DIRETTA: Sommariva vola in big final!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI12:25 ALE’ LORENZO! Bravissimo, chealla bigbeffando il francese!12:23 Vittoria in scioltezza per il canadese Grondin, ma attendiamo il fotofinish tra Lorenzoed il francese Chollet.12:21 Bigper uno scatenato Dusek. L’austriaco continua ad impressionare chiudendo dinanzi ad un sorprendente Bolton. Ora la seconda semie con Lorenzo. L’azzurro sfida Eliot Grondin (CAN), Aidan Chollet (FRA) e Lucas Eguibar (ESP).12:20 Prima semie con Jakob Dusek (AUT), Quentin Sodogas (FRA), Lukas Pachner (AUT), Cameron Bolton (AUS).SEMII MASCHILI12:19 Run perfetta dell’australiana Baff, che scava subito un importante gap controllando fino all’arrivo. Seconda piazza e bigper la francese Iafrate Danielsson.