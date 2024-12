Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Sofia Goggia subito sul podio! Bassino si rilancia, Brignone e Pirovano in top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.17 Ora un calendario senza senso prevede addirittura tre superG consecutivi.Quello di domani, poi i due a St. Moritz il prossimo fine settimana. Dopo questi avremo un quadro ben chiaro della classifica generale. A nostro avviso, considerando l’infortunio di Shiffrin, la grande favorita resta la svizzera Lara Gut-Behrami.20.15 La gara chiaramente è finita per le prime posizioni. Attendiamo le azzurre Melesi e Bernardi.20.13 Sara Thaler è ancora molto lontana dall’altollo. Chiude 30ma a 2.76. Purtroppo all’Italia è venuta a mancare per infortunio Teresa Runggaldier: delle nuove leve sembrava quella più pronta.20.11 E’ il momento dell’azzurra Sara Thaler.20.10 Lauradecima, ma non basta più. Questa ragazza ha i numeri per sfondare, ma deve crederci di più.