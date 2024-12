Inter-news.it - Lazio-Inter, probabile formazione: Baroni ha un dubbio a centrocampo – TS

è il big match della 16 giornata di Serie A. Tuttosport analizza lo stato di forma e le probabili formazioni del match.è tentato.FORMA – Laaffronta l’in uno stato di forma smagliante. L’obiettivo è quello di far vacillare le certezze nerazzurre. Carica dei recenti successi sia nella doppia sfida contro il Napoli che in Europa League contro L’Ajax, i biancocelesti studiano nuove mosse per incartare l’. In teoria è una sfida molto equilibrata. Per questo motivo il tecnico fiorentino, a causa delle assenze per squalifica di Valentin Castellanos e una condizione non al top di Boulaye Dia, pensa ad un’altra. Con il ritorno di Matìas Vecino, lapotrebbe modificare il suo assetto tattico da 4-2-3-1 ad un 4-3-3. Il modulo è stato già utilizzato in una parte di stagione dove l’infermeria era vuota e Marcopoteva contare sulal completo.