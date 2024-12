Lettera43.it - La condanna di Caffo e gli attacchi a Chiara Valerio: il racconto della settimana

Leggi su Lettera43.it

Mentre il Leoncavallo resiste impavido all’ennesimo sgombero e sul web spopolano i meme sul killer di New York, da dietro il banco dell’avamposto chic ma radicale dove lavoro chiacchiero con Sara M., ex giornalista di mensili patinati, attivista e romanziera. Tra l’altro ha appena pubblicato un libro sulla storia dei diritti delle donne di cui hanno parlato tutti i giornali e le tv.Leonardo(Imagoeconomica).«Ho letto sulla Stampa che nell’ufficio abbandonato di Assad la scrivania e il pavimento erano cosparsi di libri e documenti, mischiati a confezioni di benzodiazepine e pillole per l’ansia. Sembrava la descrizione in presa diretta del mio studio».«E di quello di chiunque lavori nell’editoria o in una redazione di un giornale da più di cinque anni, aggiungerei io».«Esattamente! E invece tu, che sei sensibile al tema, cosa mi dici sul recente casoche ha fatto esplodere non solo l’editoria ma anche il mondo del femminismo militante?»«Complicatissimo, preferirei non parlarne.