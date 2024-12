.com - Goggia seconda nella discesa di Beaver Creek, vince l’austriaca Huetter

Leggi su .com

(Adnkronos) – Sofiachiude al secondo posto ladi, valida per la Coppa del mondo di sci alpino, al rientro dall’infortunio di dieci mesi fa, nel quale ha riportato la frattura di tibia e malleolo. L’azzurra termina la sua prova con il tempo di 1’32?54, alle spalle delCornelia, vincitrice in 1’32?38. A completare il podio la svizzera Lara Gut-Behrami (1’32?72). Quarto posto per la statunitense Lauren Macuga (1’32?90) che si lascia alle spalleRicarda Haser (1’32?94) e la ceca Ester Ledecka (1’32?98). Oltre allaaltre due italiane chiudono in top ten: Marta Bassino (1’33?02) settima e Federica Brignone (1’33?25) nona. A punti anche Laura Pirovano (1’33?27) undicesima, Roberta Melesi (1’32?95) diciottesima, Elena Curtoni (1’34?38) ventiquattresima e Nadia Delago (1’34?68) ventisettesima.