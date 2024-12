.com - Gli alberi sopravvissuti all’atomica: messaggeri di pace dal Giappone all’Italia

Leggi su .com

Un dicembre carico di significato, mentre il Premio Nobel per la2024 viene consegnato all’organizzazionese Nihon Hidankyo nella solenne cornice di Oslo, una storia straordinaria di resilienza si dipana tra le foglie dispeciali che hanno sfidato l’apocalisse atomica. Sono gli Hibakujumoku, testimoni silenziosi che hanno resistito all’impensabile: le esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki del 1945.Guardiani verdi della memoriaCome sentinelle del tempo, questi– il cui nome inse significa letteralmente “bombardati” – sononell’inferno di radiazioni e devastazione, emergendo dalle ceneri per raccontare una storia che trascende le parole. A due chilometri dall’epicentro delle esplosioni, oltre 160 esemplari appartenenti a più di 30 specie diverse hanno sfidato ogni previsione, trasformandosi in simboli viventi di rinascita.