Ilgiorno.it - Fusione storica: BrianzAcque e Bea si uniscono in una nuova multiutility

Un brindisi all’Hotel de la Ville di Monza sancisce unae Bea (Brianza energia ambiente) diventeranno un’unica, che si occuperà sia di gestione integrata del servizio idrico, sia del servizio di igiene ambientale. Lanascita è stata annunciata dal presidente diEnrico Boerci e dal presidente di Bea Mario Carlo Novara. Le due società partecipate costituiranno un gruppo da 265 milioni di euro, con oltre 400 dipendenti, 56 comuni soci, e destinato a semplificare e ottimizzare il panorama del servizio pubblico in Brianza. "Il risultato che oggi festeggiamo è frutto di un lavoro attento e silenzioso che va avanti da mesi – hanno spiegato i presidenti Boerci e Novara –. I comuni soci delle due aziende e la Provincia hanno incoraggiato a lungo un’operazione di questo genere, ma per raggiungere l’obiettivo abbiamo preferito optare per un percorso ponderato, facendo tesoro delle esperienze passate e valutando con attenzione tutte le criticità tecniche che avrebbero potuto inficiare le buone intenzioni".