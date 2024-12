Metropolitanmagazine.it - Cos’è il morning shed, il trend skincare notturno di TikTok

Se hai passato del tempo su, probabilmente ti sei imbattut* neldel “”. Anche se il nome non ti suona familiare, è quasi certo che hai visto video di persone che, prima di andare a dormire, applicano strati su strati di prodottie accessori beauty, per poi “liberarsene” al risveglio. Ma di cosa si tratta esattamente? E, soprattutto, questa pratica è davvero utile o è solo l’ennesimo fenomeno virale? Scopriamolo insieme.: ildiè davvero efficace?Nonostante il nome, il processo inizia la sera. Si tratta di un vero e proprio rituale: prima si applicano sieri idratanti, seguiti da creme ricche e prodotti occlusivi come la Vaselina. Poi si aggiungono maschere in tessuto, eye patches e persino strumenti come “jaw bras” (fasce per il mento) per rassodare la pelle.