Lanazione.it - Centro Suzuki, musica solidale in Santo Spirito

Firenze, 14 dicembre 2024 – Ille, in collaborazione con l’Associazione Amurt, organizza un concerto di beneficenza a ingresso libero lunedì 16 dicembre, alle 15,30, nella basilica di, dedicato alla raccolta fondi per i bambini di Baan Unrak. In thai Baan Unrak significa “la casa della gioia”. Il suo obiettivo principale è fornire alloggio, cibo, istruzione, supporto emotivo e opportunità ai bambini più in difficoltà al confine tra Thailandia e Myanmar. La casa è integrata con una varietà di progetti di supporto, che puntano a portare beneficio all’intera comunità. Da anni illedi Firenze condivide con gioia questo progetto e contribuisce con i concerti dei suoi bambini e ragazzi a portare un aiuto alla “casa della gioia”. Illedi Firenze è la più grande scuola dedicata al metodoin Italia.