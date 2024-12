Puntomagazine.it - Casoria, mascherine e cappucci nel parcheggio di supermercato ma il covid non c’entra

Dopo un inseguimento arrestate due persone per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi false e grimaldelliSe domandassimo ai due carabinieri della sezione di radiomobile dicosa li ha spinti ad avvicinarsi a due uomini e una donna in auto, in undi un, la risposta ovvia sarebbe “chirurgiche eneri”. Poco spazio per l’interpretazione, i 3 non erano in sosta per fare la spesa. E freddo e misure anti-vano nulla. In una ipotetica intervista, per completare il quadro, i carabinieri aggiungerebbero anche una targa anteriore con cifre e lettere diverse da quella posteriore.E’ successo ieri sera, adi un, via Padula. I due militari scambiano uno sguardo e, senza parlare, accendono lampeggianti e sirene.