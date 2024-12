Metropolitanmagazine.it - Camilla Mancini, il rapporto con il padre: “È stato molto assente, ma mi ha insegnato il senso del sacrificio”

ed il, Robertohanno avuto unche nel tempo si è evoluto a seguito della professione dell’ex calciatore ed allenatore.Oggi la 27enne sarà tra gli ospiti del primo appuntamento settimanale di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove presenterà il suo primo libro Sei Una Farfalla. La terzogenita dell’ex allenatore della Nazionale di calcio e della prima moglie Federica Morelli è nata nel 1997, anni nei qualiera tra i calciatori più affermati della Serie A ed era in forza alla Lazio. Al momento del parto,ha avuto un problema che ha portato ad una paresi facciale, riscontrando in seguito in un’asimmetria del viso con il lato destro ridotto rispetto al sinistro. Questa condizione fisica ha scatenato nel corso della sua infanzia ed adolescenza episodi di bullismo, ed a distanza di anni la, ha raccontato la sua storia in un libro, la sua autobiografia Sei Una Farfalla, pubblicato da Mondadori.