Basket Serie A2 2024 25 | l’Apu Udine rimonta e batte Rieti dopo due overtime

La sedicesima giornata dellaA2/2025 disi apre con la vittoria nell’anticipo del, che al PalaCarneraduela Real Sebastiani. Partita emozionante e successo di fondamentale importanza per i friulani, che si qualificano così per la Final Four di Coppa Italia, che si disputerà dal 13 al 15 marzo prossimi. I bianconeri provano così a candidarsi a seconda forza del campionato alle spalle di Rimini, al comando con una sola sconfitta e quattordici vittorie. I ragazzi di coach Vertemati staccano così momentaneamente Cantù e Cividale in classifica, che scenderanno in campo entrambe in trasferta, rispettivamente sui campi di Rimini e Urania Milano.RISULTATI E CLASSIFICAA2La cronaca di Apuun primo quarto sul filo dell’equilibrio, nei secondi 10 minuti èa condurre le danze: la formazione laziale prova infatti a scavare il solco e tocca la doppia cifra di vantaggio, chiudendo il primo tempo avanti di 9 sul 40-31 nel segno di Skylar Spencer, lungo con esperienza inA, visto nelle due passate stagioni a Trieste e Varese.