Anteprima24.it - Al via ‘Rural Lab’: primo appuntamento del progetto TAM

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl viaggio alla scoperta di filiere innovative legate alle risorse rurali del territorio del Tammaro comincia con un focus sulla lana. Come possiamo recuperarla ed utilizzarla magari creando oggetti in feltro? I segreti li sveleranno questo pomeriggio Anna Apollonio, artigiana della lana e l’Associazione “I colori del Mediterraneo” nell’ambito di Rural Lab – curato dalle associazioni Futuridea e Ru.De.Ri – una delle azione delTAM dedicata proprio a verificare le potenzialità della lana e dei pigmenti naturali estratti dalle piante. Sarà dunque l’occasione per capire come utilizzare un materiale naturale come la lana per creare oggetti in feltro, nell’ottica di un’economia circolare, e al tempo stesso conoscere le piante tintorie e gli scarti vegetali recuperati da aziende agricole.