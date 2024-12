Zonawrestling.net - Zona Wrestling Awards 2024

Ciao a tutti amici di. Vi scriviamo questo piccolo post per annunciarvi che a partire da lunedì prossimo e per le prossime due settimane (domeniche a parte) ci saranno glidel.Si partirà lunedì con il Tag Team of the Year e si andrà avanti con tutte le categorie che, come ogni anno, sceglieranno l’eccellenza del mondo delin questoormai sul punto di terminare. L’ultimo Award sarà pubblicato sabato 29 dicembre e sarà dedicato alla miglior lottatrice dell’anno.Quest’anno, come l’anno scorso e quello ancora prima, il sistema assegnerà tre voti: al primo verranno assegnati 3 punti, al secondo 2 e al terzo 1. Alla fine la somma dei voti generali ci daranno classifica finale e vincitore. Ecco le categorie che saranno prese in considerazione:Tag Team of the YearStoryline/Feud of the YearMatch of the YearMoment of the YearCharacter of the YearEvent of the YearMost Improved Wrestler of the YearBreakout Star of the YearFace of the YearHeel of the YearMale Wrestler of the YearFemale Wrestler of the YearNel corso delle due settimane verranno pubblicati anche altri articoli inerenti all’attualità, tutto nella sezione Blog.