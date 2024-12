Terzotemponapoli.com - Verso Udinese-Napoli, le parole di Conte in conferenza stampa

Leggi su Terzotemponapoli.com

, meno uno: di seguito lerilasciate dal tecnico dei partenopei Antonionellaodierna.Lasciano qualcosa queste due sconfitte?“0 punti e l’eliminazione in Coppa, più di questo non possono lasciare”.Come si riparte dopo due risultati non positivi.“Sempre nella stessa maniera di quanto si vince, lavorando, lavorando, lavorando”.5 mesi dal suo primo allenamento in ritiro, c’è qualcosa che l’ha sorpresa in positivo e in negativo di tutti, dirigenza, club, ambiente?“Siamonti di ciò che abbiamo fatto, del lavoro, dell’energia qui a Castel Volturno con i ragazzi, con i tifosi, delle cose positive, poi tutto è migliorabile”.non ha ancora deciso.Se toccherà a Neres, che contributo può dare o cosa cambia rispetto a Kvara?“Domani vedrete, non ho ancora deciso chi deve scendere in campo.