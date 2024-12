Amica.it - Una black comedy che ribalta gli stereotipi tra uomini e donne quando si parla di amore: stasera in tv c'è "Blackout Love" con Anna Foglietta

Leggi su Amica.it

è protagonista della rom-com, piùche romantica, divertente e graffiante in ondasu Rai 2 (e su RaiPlay):out. Un film die vendetta, dove i ruoli sonoti, opera prima di Francesca Marino. Inoutsono lead avere il controllo e il potere. Mentre aglinon resta che accettare il destino che hanno in serbo per loro le fidanzate. O forse no?La regista Francesca Marino dirige un cast ben assortito capeggiato da– nei panni di Valeria – e da Alessandro Tedeschi, che interpreta Marco. Accanto ai protagonisti,Bonaiuto (Rosemary), Barbara Chichiarelli (Silvia) e Alessio Praticò (Fabrizio).Unacheglitrasidiin tv c’è “out” con(foto ufficio stampa)La trama di “out”Valeria è una donna che ha capito tutto della vita.